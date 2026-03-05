Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Erste Jahreshauptversammlung der Jugendfeuerwehr Alpen

Alpen (ots)

In den Einsatz-Einheiten zählen seit dem Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr Alpen die jährlichen Jahreshauptversammlungen zum festen Bestandteil der Dienstpläne. Die Jugendfeuerwehr Alpen besteht seit über 60 Jahren und ist von Beginn an ein wichtiger Baustein für die guten Nachwuchszahlen in den aktiven Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr Alpen.

Um den Jugendlichen sowie dem gesamten Betreuer-Team einen direkten Austausch mit der Leitung der Feuerwehr zu ermöglichen, hatte Michael Hartjes, Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Alpen, gemeinsam mit dem Führungsduo der Jugendfeuerwehr Alpen, Lars Frenck und Angela Giesen, am Donnerstag, den 26.Februar 2026 zur ersten Jahreshauptversammlung der Jugendfeuerwehr Alpen geladen.

Lars Frenck informierte darüber, dass die Jugendfeuerwehr Alpen zum 31. Dezember 2025 aus 24 Jugendlichen im Alter zwischen 10 und 17 Jahren bestand; drei der Jugendlichen waren Mädchen. Weiter berichtete er, dass im vergangenen Jahr insgesamt zwei Nachwuchskräfte in die aktiven Einheiten in Menzelen und Veen übergeben werden konnten. Das ehrenamtliche Betreuer-Team leistete im Jahr 2025 insgesamt 2.355 Stunden für die Jugendfeuerwehr. Diese entfielen unter anderem auf 30 Übungsabenden, bei denen sie den Jugendlichen theoretische und praktische Kenntnisse zum Feuerwehrwesen vermittelten, sowie der Vorbereitung und Begleitung der Jugendlichen beim höchsten Leistungsabzeichen der Deutschen Jugendfeuerwehr, der Leistungsspange, und der gemeinsamen Teilnahme am Zeltlager der Jugendfeuerwehren aus dem Kreis Wesel.

Michael Hartjes stellte gemeinsam mit seinem Führungsteam die aktuellen und anstehenden Herausforderungen und Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehr Alpen vor. Dazu gehörten unter anderem ein Überblick über die Personalsituation sowie die kommenden Anschaffungen in den einzelnen Einheiten. Der stellvertretende Leiter der Feuerwehr Alpen, Marco Giesen, suchte den offenen Dialog mit den Jugendlichen und sammelte Vorschläge zur attraktiveren Gestaltung gemeinsamer Übungsdienste. Diese finden ein Mal im Jahr mit jeder der drei Einsatz-Einheiten statt.

Anregende Gespräche, spannende Kicker-Einheiten zwischen den Jugendlichen und der Leitung der Feuerwehr sowie ein gemeinsames Abendessen rundeten die erste Jahreshauptversammlung der Jugendfeuerwehr Alpen ab.

