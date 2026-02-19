Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Tier in Not

Alpen (ots)

Einsatzstichwort: H2

Meldebild: Tier in Not

Datum: 19.02.2026

Uhrzeit: 04:48 Uhr

Einsatzort: Bönninghardter Straße, Alpen

Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen

Die Einheit Alpen wurde zur Bönninghardter Straße alarmiert, da dort ein Pferd in einem Gitter feststeckte. Noch bevor die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, konnte sich das Pferd selbstständig befreien, sodass der Einsatz abgebrochen werden konnte.

