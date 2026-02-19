FW Alpen: Tier in Not
Alpen (ots)
Einsatzstichwort: H2
Meldebild: Tier in Not
Datum: 19.02.2026
Uhrzeit: 04:48 Uhr
Einsatzort: Bönninghardter Straße, Alpen
Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen
Die Einheit Alpen wurde zur Bönninghardter Straße alarmiert, da dort ein Pferd in einem Gitter feststeckte. Noch bevor die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, konnte sich das Pferd selbstständig befreien, sodass der Einsatz abgebrochen werden konnte.
Rückfragen bitte an:
Freiwillige Feuerwehr Alpen
E-Mail: presse@feuerwehr-alpen.de
Homepage: https://www.feuerwehr-alpen.de
Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Alpen, übermittelt durch news aktuell