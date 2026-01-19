Feuerwehr Bochum

FW-BO: Verpuffung in Anbau einer Werkstatt - eine verletzte Person, Gebäude nicht mehr nutzbar

Die Feuerwehr Bochum wurde am heutigen Montagmorgen um 10:35 Uhr zu einem Einsatz in die Düppelstraße nahe der Bochumer Innenstadt alarmiert. In einem Anbau einer Werkstatt, der sich im Hinterhof eines Wohngebäudes befand, war es an einer Gasheizung zu einer Verpuffung gekommen. Dabei wurde eine Person verletzt, zudem entstand ein Entstehungsbrand im betroffenen Bereich. Die Einsatzkräfte der Innenstadtwache trafen kurze Zeit später an der Einsatzstelle ein und konnten den Brand mithilfe eines Kleinlöschgeräts schnell unter Kontrolle bringen und vollständig löschen. Der Rettungsdienst übernahm die medizinische Versorgung des verletzten Mannes; er wurde anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Ein hinzugezogener Baustatiker begutachtete das betroffene Gebäude und stellte fest, dass der Anbau nach dem Ereignis nicht mehr nutzbar ist. Der Einsatz war nach rund 90 Minuten beendet. Insgesamt waren etwa 20 Einsatzkräfte der Feuerwehr Bochum vor Ort.

