FW Alpen: Ausgelöster CO-Melder

Einsatzstichwort: B2

Meldebild: Heimrauchmelder

Datum: 21.02.2026

Uhrzeit: 02:16 Uhr

Einsatzort: Pappelstraße, Alpen

Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen, Einheit Menzelen

In einem Einfamilienhaus hatte ein Kohlenmonoxidmelder, auch CO-Melder genannt, ausgelöst. Daraufhin wählten die Bewohner den Notruf. Ein Trupp kontrollierte den Bereich mit einem speziellen Messgerät. Hierbei gab es keinerlei Feststellung.

