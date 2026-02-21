PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Ausgelöster CO-Melder

Alpen (ots)

Einsatzstichwort: B2

Meldebild: Heimrauchmelder

Datum: 21.02.2026

Uhrzeit: 02:16 Uhr

Einsatzort: Pappelstraße, Alpen

Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen, Einheit Menzelen

In einem Einfamilienhaus hatte ein Kohlenmonoxidmelder, auch CO-Melder genannt, ausgelöst. Daraufhin wählten die Bewohner den Notruf. Ein Trupp kontrollierte den Bereich mit einem speziellen Messgerät. Hierbei gab es keinerlei Feststellung.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Alpen
E-Mail: presse@feuerwehr-alpen.de
Homepage: https://www.feuerwehr-alpen.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Alpen, übermittelt durch news aktuell

