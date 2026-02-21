FW Alpen: Ausgelöster CO-Melder
Alpen (ots)
Einsatzstichwort: B2
Meldebild: Heimrauchmelder
Datum: 21.02.2026
Uhrzeit: 02:16 Uhr
Einsatzort: Pappelstraße, Alpen
Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen, Einheit Menzelen
In einem Einfamilienhaus hatte ein Kohlenmonoxidmelder, auch CO-Melder genannt, ausgelöst. Daraufhin wählten die Bewohner den Notruf. Ein Trupp kontrollierte den Bereich mit einem speziellen Messgerät. Hierbei gab es keinerlei Feststellung.
