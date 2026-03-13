PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-UL: (UL) Ulm - Auf haltendes Auto nicht geachtet
Zu spät reagierte eine Autofahrerin am Donnerstag.

Ulm (ots)

Gegen 7 Uhr befand sich ein Streifenwagen der Polizei auf Einsatzfahrt mit Sondersignalen bog vom Egginger Weg auf den Kuhbergring in Richtung Donautal ab. Von rechts kam eine Opel-Fahrerin. Die bremste aufgrund des einfahrenden Einsatzfahrzeuges stark ab. Die dahinter fahrende 38-Jährige reagierte zu spät und fuhr dem Opel in das Heck. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Sachschaden wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt.

