POL-UL: (UL) Ehingen - Rauchmelder ausgelöst

Am Donnerstag rauchte in Ehingen Essen auf dem Herd.

Ulm (ots)

Gegen 21.50 Uhr löste ein Rauchmelder in einer Wohnung in der Allensteiner Straße aus. Weitere Hausbewohner hatten den Alarm gehört und wählten den Notruf. Im Treppenhaus roch es bereits nach Verbranntem. Da der Bewohner nicht öffnete, musste die Tür gewaltsam geöffnet werden und die Feuerwehr gelangte in die verrauchte Wohnung. Der 49-jährige Bewohner lag schlafend und alkoholisiert auf seinem Sofa. Auf dem eingeschalteten Herd rauchte das Essen vor sich hin. Der Bewohner wurde vor Ort untersucht. Nachdem die Wohnung durchgelüftet war, konnte der 49-Jährige wieder hinein. Ein Schaden, außer an der Tür, entstand nicht.

