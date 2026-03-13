Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Auto brennt aus

Am Donnerstag kam es zu einem Fahrzeugbrand in Biberach.

Ulm (ots)

Der Senior parkte sein Fahrzeug am Nachmittag auf einem Parkplatz entlang der Kapuzinerstraße in Richtung Rotbach. Daneben stellte sich eine 35-Jährige mit ihrem Fahrzeug. Wie sie später der Polizei berichtet, hatte sie eine kleine Ruhepause eingelegt und wurde plötzlich auf den Brand aufmerksam. Der daneben geparkte VW Passat brannte im Innenraum, am Kofferraum stand der Fahrzeugbesitzer und hielt eine Flasche mit unbekannter Flüssigkeit in der Hand, so die Zeugin gegenüber der Polizei. Deshalb wählte sie den Notruf. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr ging das Feuer im Auto von selbst aus. Der wohl psychisch angeschlagene Mann konnte in unmittelbarer Nähe von den Einsatzkräften angetroffen werden. Den ersten polizeilichen Erkenntnissen führte er ein Feuerzeug mit. Ob er sein Auto mutmaßlich selbst angezündet hat, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei brachte den Mann aufgrund seines Zustandes in ein Krankenhaus. Der VW war im Innenraum stark verbrannt und verrußt. Eine Schadenshöhe lässt sich derzeit nicht beziffern. Die Polizei Biberach hat nun die Ermittlungen aufgenommen.

++++0468140

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell