Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Poser kontrolliert

Verbotenes Rennen führt zu Führerscheinbeschlagnahme eines 21-Jährigen.

Ulm (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wird gegen 22:30 Uhr durch die Beamten der Ermittlungsgruppe Posing ein szenetypisches Fahrzeug an einer Ampel in der Neutorstraße festgestellt. Nachdem die Ampel auf Grün wechselt, biegt der BMW M4 auf die Ludwig-Erhard-Brücke in Richtung Blauberer-Tor-Ring ab und beschleunigt auf ca. 100km/h. Hierbei wechselt der 21-Jährige Fahrer aufgrund eines vorausfahrenden Fahrzeugs abrupt den Fahrstreifen nach links und beschleunigt weiter. Die Beamten können das Fahrzeug in der Blaubeurer Straße anhalten und einer Kontrolle unterziehen. Der Führerschein des Fahrers wird nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft noch vor Ort beschlagnahmt. Der Fahrzeugführer wird aufgrund eines verbotenen Kraftfahrzeugrennen angezeigt.

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