POL-WES: Hamminkeln - Bürgersprechstunde

Moers (ots) - Am Dienstag zwischen 10.15 und 11.15 Uhr brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Germanenstraße ein. Nach derzeitigem Kenntnisstand hebelten die Täter eine Gartentür auf, die zur Küche führt und verschafften sich so Zutritt in das Gebäude. Hier durchwühlten sie die Räume und entwendeten nach ersten Erkenntnissen Schmuck und Bargeld. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, dass sie ...

mehr