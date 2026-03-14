Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen an der Steige - Verdächtiger Gasgeruch

Abflussrohr löst Feuerwehreinsatz aus.

Ulm (ots)

Am Freitagabend gegen 18:30 Uhr meldet ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Staubstraße einen verdächtigen Gasgeruch aus dem Keller kommend. Die Polizei räumt gemeinsam mit der Feuerwehr das Mehrfamilienhaus. Nach einer Prüfung durch die Feuerwehr, kann keine Gaskonzentration im Haus festgestellt werden. Ein im Keller trockenliegendes Abflussrohr konnte als Ursache für den verdächtigen Geruch ausgemacht werden. Die vier Bewohner des Hauses können nach Freigabe der Feuerwehr wieder in das Haus zurückkehren.

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