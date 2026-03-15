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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Unfall mit schwerverletztem Motorradfahrer
Am Freitagnachmittag übersieht ein PKW-Fahrer ein Motorrad in Rißegg

Ulm (ots)

Am Freitag gegen 16:30 Uhr bog der 55-jährige Fahrer eines Kia von der Tannenstraße auf die Rißegger Straße ab und übersah hierbei einen vorfahrtsberechtigten Honda-Fahrer. In der Folge kollidierte der 24-jährige Motorradfahrer mit der Fahrerseite des Kia und wurde über dessen Motorhaube geschleudert. Die verständigten Rettungskräfte verbrachten den schwerverletzten Fahrer der Honda in ein nahegelegenes Klinikum zur weiteren medizinischen Behandlung. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 11000 Euro.

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