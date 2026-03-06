Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Auf Vorderfrau aufgefahren

Unachtsamkeit führte wohl zu einem Unfall am Donnerstag in Biberach.

Ulm (ots)

Der Unfall passierte kurz vor 10.45 Uhr an der Einmündung K7563/Haldenstraße und der B312/Waldseer Straße. Eine 51-Jährige fuhr mit ihrem Audi an die Einmündung heran. An der stand bereits verkehrsbedingt eine 50-Jährige mit ihrem Mazda. Da die Audifahrerin wohl unaufmerksam war, fuhr sie auf den Mazda auf. Bei dem Aufprall zog sich die 50-Jährige Verletzungen zu. Der Rettungsdienst war jedoch nicht erforderlich. Die Frau suchte im Anschluss an die Unfallaufnahme selbst einen Arzt auf. Die Polizei Biberach schätzt den Schaden an den fahrbereiten Autos auf rund 8.000 Euro.

++++0413336(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell