PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Salach - Auto aufgebrochen
In der Nacht auf Donnerstag entwendete ein Unbekannter einen Geldbeutel in Salach.

Ulm (ots)

Das Auto stand von Mittwoch, 19 Uhr bis Donnerstag 7 Uhr, in der Staufenecker Straße. Ein Dieb bemerkte offenbar den Geldbeutel im Auto und schlug die rechte Seitenscheibe ein. Er nahm den Geldbeutel aus dem Ford und flüchtete damit. Das Polizeirevier Eislingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Das Polizeipräsidium Ulm warnt davor, Wertsachen in Autos zurückzulassen. Das zieht Diebe an, und ein Auto ist kein Tresor. Schließen Sie Ihr Auto immer ab, auch wenn Sie sich nur kurzfristig entfernen. Mehr Tipps zum Schutz vor Diebstahl gibt die Polizei unter www.polizei-beratung.de.

++++ 0411494 (BK)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren