Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Salach - Auto aufgebrochen

In der Nacht auf Donnerstag entwendete ein Unbekannter einen Geldbeutel in Salach.

Ulm (ots)

Das Auto stand von Mittwoch, 19 Uhr bis Donnerstag 7 Uhr, in der Staufenecker Straße. Ein Dieb bemerkte offenbar den Geldbeutel im Auto und schlug die rechte Seitenscheibe ein. Er nahm den Geldbeutel aus dem Ford und flüchtete damit. Das Polizeirevier Eislingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Das Polizeipräsidium Ulm warnt davor, Wertsachen in Autos zurückzulassen. Das zieht Diebe an, und ein Auto ist kein Tresor. Schließen Sie Ihr Auto immer ab, auch wenn Sie sich nur kurzfristig entfernen. Mehr Tipps zum Schutz vor Diebstahl gibt die Polizei unter www.polizei-beratung.de.

Polizeipräsidium Ulm

