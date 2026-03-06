Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Kuchen - Unfall unter Drogen

Am Donnerstagmorgen flüchtete eine 36-Jährige von der Unfallstelle in Kuchen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 7 Uhr in der Schallstraße. Eine Zeugin konnte einen lauten Knall wahrnehmen und anschließend am Mercedes einer 56-Jährigen eine frische Beschädigung feststellen. Die Unfallverursacherin war verschwunden. Kurze Zeit später konnte die Zeugin einen Ford feststellen, der ebenfalls frische Beschädigungen aufwies, die zu denen am Mercedes passten. Die Zeugin sprach die 36-jährige Ford-Fahrerin an. Diese räumte den Unfall ein. Das Polizeirevier Geislingen nahm den Verkehrsunfall auf. Hierbei konnte zudem festgestellt werden, dass die Fahrerin unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Beschlagnahme des Führerscheins der 36-Jährigen an. Die Höhe des Sachschadens an den beiden Fahrzeugen ist nicht bekannt.

