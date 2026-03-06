POL-UL: (BC) Erolzheim - NACHTRAG - An Unfallfolgen verstorben
Am Montag kollidierte ein 88-jähriger Radfahrer auf der L299 mit einem Audi.
Ulm (ots)
Wie berichtet(https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/6227807) ereignete sich am Montag ein schwerer Unfall auf der L299, bei dem ein 88-Jähriger schwere Verletzungen erlitt. Wie nun bekannt wurde, erlag der Mann am Freitag in einer Klinik seinen Verletzungen.
