In der Nacht auf Donnerstag scheiterte ein Einbrecher bei Gerstetten beim Versuch, in eine Gaststätte zu gelangen.

In der Zeit zwischen Mittwoch 22 Uhr und Donnerstag 6 Uhr war ein Einbrecher in der Anhauser Straße im Ortsteil Dettingen unterwegs. Dort hatte er es auf ein Restaurant abgesehen. Der Unbekannte scheiterte mit seinem Werkzeug an der stabilen Tür eines Veranstaltungsraums und musste draußen bleiben. Beim Versuch, in das Gebäude einzubrechen, verursachte er einen Schaden von mehreren tausend Euro. Die Polizei Gerstetten hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Sachdienliche Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter Tel. 07323/920065 entgegen.

