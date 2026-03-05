PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Schlierbach - Feuer in Haus
Etwa 50.000 Euro Sachschaden entstanden am Mittwoch bei einem Brand.

Ulm (ots)

Gegen 19 Uhr bemerkte der Bewohner Rauch im Wohnzimmer seines Hauses in der Siemensstraße. Er wählte den Notruf. Die Feuerwehr hatte das Feuer schnell gelöscht. Der Bewohner blieb unverletzt. Was das Feuer verursacht hat, ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt.

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

