Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Hermaringen - Gefährliches Überholmanöver
Die Polizei sucht Zeugen nach einer Gefährdung am Mittwoch auf der B492 bei Hermaringen.

Ulm (ots)

Der 62-Jährige befuhr gegen 14.20 Uhr die B492 in Richtung Giengen. Auf Höhe der Ausfahrt Hermaringen Ost überholte er mehrere Fahrzeuge. Hierbei übersah er offenbar, dass ihm ein roter VW entgegenkam. Der 54-Jährige gab dem Passat-Fahrer Lichthupe und musste stark abbremsen. Durch das Abbremsen konnte ein Zusammenstoß verhindert werden. Der Passat-Fahrer fuhr weiter, konnte aber durch das Polizeirevier Giengen später festgestellt werden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Überholvorgang beobachten konnten und Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07322/96530 zu melden.

++++ 0407581

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

