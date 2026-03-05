Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Süßen - Raser im Visier

Am Mittwoch stoppte die Polizei bei Süßen drei Autofahrende, die außerhalb geschlossener Ortschaft deutlich zu schnell unterwegs waren.

Zwischen 10 Uhr und 11.30 Uhr führte die Eislinger Polizei Geschwindigkeitskontrollen auf der Schlater Straße in Richtung Süßen durch. Bei erlaubten 50 km/h waren drei Verkehrsteilnehmende deutlich zu schnell unterwegs. Ein 30-jähriger Audi-Fahrer überschritt die zulässige Höchstgeschwindigkeit um 32 km/h. Eine 40-jährige Mercedes-Fahrerin war mit 28 km/h zu viel unterwegs. Den Höchstwert erreichte eine 30-jährige Renault-Fahrerin. Sie fuhr 45 km/h schneller als erlaubt. Die Frau muss nun mit einem Bußgeld von etwa 350 Euro, zwei Punkten in Flensburg sowie einem einmonatigen Fahrverbot rechnen. Die beiden anderen Fahrenden erwartet ebenfalls ein Bußgeld und ein Punkt in Flensburg.

