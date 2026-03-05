Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Unfall im Begegnungsverkehr

Am Dienstag flüchtete ein Lkw-Fahrer nach einem Unfall in Ulm von der Unfallstelle.

Ulm (ots)

Um 6.45 Uhr befuhr ein 54-Jähriger den Kurt-Schumacher-Ring in Richtung Kuhberg. Auf Höhe des Zubringers zur Harthauser Straße kam dem Autofahrer ein Lkw mit Anhänger entgegen. Das Gespann kam im Kurvenbereich ins Schlingern. Dabei stieß der Anhänger gegen den Skoda des 54-Jährigen. Ohne sich um den Schaden zu kümmern fuhr der Unbekannte mit seinem Gespann in Richtung Eselsberg weiter. Am Skoda entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Die Polizei Ulm-West hat den Unfall aufgenommen und sucht nach dem Verursacher. Der fuhr einen Lkw mit schwarzem Führerhaus. Am Zugfahrzeug befand sich ein Container-Anhänger. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ulm unter Tel. 0731/188-3812 entgegen.

++++0399803 (JC)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell