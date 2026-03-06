Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Unfall mit Promille

Am Donnerstag kollidierte ein betrunkener Autofahrer bei Heidenheim mit einem entgegenkommenden Lkw.

Kurz nach 20 Uhr war ein 43-jähriger Autofahrer von Syrgenstein in Richtung Heidenheim unterwegs. Etwa 300 Meter vor dem Kreisverkehr bei Oggenhausen geriet er in den Gegenverkehr und streifte einen entgegenkommenden Lkw mit Anhänger. Im weiteren Verlauf kam der BMW-Fahrer weiter nach links und prallte in die Leitplanken. Dann kam er mit seinem Pkw auf der Fahrbahn zum Stehen. Die Polizei Heidenheim stellte bei der Unfallaufnahme mit, dass der 43-Jährige betrunken war. Ein Alcotest ergab einen Wert deutlich über dem Erlaubten. Deshalb musste er zur Blutentnahme mit in ein Krankenhaus. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Ein Abschlepper barg den total beschädigten BMW. Der Lkw blieb fahrbereit. Der Sachschaden wird auf insgesamt etwa 30.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

