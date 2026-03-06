Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim/B30 - Fahrstreifen gewechselt

Am Donnerstag verursachte ein Peugeot-Fahrer auf der B30 bei Laupheim-Süd einen Unfall mit Sachschaden.

Ulm (ots)

Kurz vor 7 Uhr war der 53-Jährige mit seinem Auto an der Auffahrt zur B30 Laupheim-Süd unterwegs. Er wollte vom Einfädelungsstreifen nach links in Richtung Biberach weiterfahren. Beim Wechsel auf den Fahrstreifen übersah er wohl einen 62-Jährigen. Der fuhr mit einem Mercedes Lkw auf dem rechten Fahrstreifen. Mit einem zu geringen Sicherheitsabstand hatte der Peugeotfahrer vor dem Laster eingeschert, so die Polizei. Deshalb konnte der 62-Jährige nicht mehr rechtzeitig reagieren und touchierte den Pkw leicht am Heck. Beide schafften es aber noch bis zum nächsten Parkplatz. Die Polizei Laupheim hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am Auto und Lkw auf jeweils ca. 1.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Fahrzeuge blieben fahrbereit.

