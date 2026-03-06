Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Poser kontrolliert

Am Donnerstag zog die Polizei in Biberach einen 19-Jährigen aus dem Verkehr.

Gegen 13.30 Uhr fiel einer zivilen Polizeistreife ein sogenannter Poser in der Leipzigstraße auf. Der fuhr am Polizeirevier vorbei und beschleunigte seinen leistungsstarken 4er BMW derart, dass sogar die Reifen in der 30er Zone quietschten und durchdrehten. Die Beamten nahmen sofort die Verfolgung auf und konnten den jungen Fahrer kurz danach anhalten. Am Steuer des über 300 PS starken BMW saß ein 19-jähriger Fahranfänger. Der zeigte sich wohl überrascht von der zivilen Polizei. Spezialisten der eigens dafür eingerichteten Kontrollgruppe Posing nahmen das Fahrzeug genauer unter die Lupe. Dabei stellten die Ermittler fest, dass an dem BMW eine Hecklippe (Spoiler) ohne einen Nachweis der Zulässigkeit montiert war. Der junge Mann zeigte sich einsichtig und gab bei der Polizei an, dass er bei der Vorbeifahrt an der Schule mit seinem Auto angeben wollte. Den jungen Mann erwartet nun eine Anzeige wegen seiner aggressiven und lärmenden Fahrweise. Zudem war die Betriebserlaubnis erloschen. Die Polizei wird die Führerscheinstelle davon in Kenntnis setzten, die weitere Maßnahmen prüft.

Hinweis der Polizei:

An eine eigens eingerichtete E-Mail-Adresse können Bürgerinnen und Bürger auffällige Autos wie Raser und Poser melden. Hinweise mit Tag, Uhrzeit, Ort, Kennzeichen, Farbe und Typ des Fahrzeugs und einer Beschreibung des auffälligen Verhaltens können an ulm.pp.poser@polizei.bwl.de gesandt werden. Natürlich nimmt die Polizei diese Hinweise auch telefonisch (Tel. 0731/1880) oder persönlich entgegen. Sie bittet aber darum, zeitlich dringende Ereignisse nicht per E-Mail, sondern telefonisch zu melden.

