Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebstahl entpuppt sich als Verwechslung

Jena (ots)

Ein 12-Jähriger verließ am Donnerstagnachmittag nach dem Unterricht eine Sporthalle in Jena. Dabei stellte er fest, dass sein Handy fehlte. Er informierte seinen Vater, welcher dann einen Diebstahl bei der Polizei meldete. Das Handy konnte zunächst geortet werden. Polizeibeamte prüften die festgestellte Adresse, ohne das Gerät finden zu können. Während der Anzeigenaufnahme auf der Polizeidienstelle, kam dann die gute Nachricht, Mitschüler des Jungen kamen zur Polizei und gaben das Telefon ab. Es kam offensichtlich zu einer Verwechslung. Das Telefon konnte übergeben werden eine Anzeige war nicht mehr nötig.

