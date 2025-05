Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 0805 - Spielzeugwaffe sorgt für Polizeieinsatz

Augsburg (ots)

Göggingen - Am Mittwoch (30.04.2025) sorgte eine Spielzeugwaffe in einem Auto in der Gögginger Straße für einen Polizeieinsatz. Gegen 10.30 Uhr meldete ein Passant ein auffälliges Auto, da sich auf dem Armaturenbrett augenscheinlich eine Schusswaffe befinden würde. Im Rahmen einer Fahndung stellten Polizeibeamte das Auto wenig später in der Bürgermeister-Ackermann-Straße fest und kontrollierten es. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass es sich um eine täuschend echt aussehende Spielzeugwaffe eines 47-Jährigen handelte. Die Beamten stellten die Spielzeugwaffe samt Magazin sicher. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz gegen 47-Jährigen und appelliert daran, keine täuschend echt aussehenden Spielzeugwaffen mitzuführen. Dies kann zu großer Unsicherheit der Bevölkerung oder gar gefährlichen Situationen führen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell