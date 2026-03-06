Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Polizei sucht Zeugen

Am Donnerstag lieferte sich in der Biberacher Innenstadt ein Audi-Fahrer eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei.

Gegen 18.30 Uhr war eine Streife mit einem zivilen Polizeifahrzeug im Holzmarkt unterwegs. Vor ihnen fuhr eine blaue Audi A6 Limousine. Der Fahrer erkannte wohl das Polizeifahrzeug und gab plötzlich Gas. Um eine Kontrolle bei dem Fahrenden durchzuführen, gaben die Polizisten deutliche Anhaltesignale mittels Blaulicht und Martinshorn. Die Zeichen wurden von dem Audifahrer ignoriert und der zunächst Unbekannte raste mit dem Mietwagen davon. Die Flucht führte mehrere Kilometer vom Holzmarkt über die Karpfengasse, Hindenburgstraße, Waldseer Straße, Martin-Luther-Straße, Kolpingstraße, Riedlinger Straße, Theodor-Castor-Weg bis in die Straße Fünf Linden. Am dortigen Kreisverkehr drehte der Audi eine komplette Runde und fuhr wieder zurück in der Straße Fünf Linden. Wie die Polizei berichtet, wurden von dem Flüchtigen Geschwindigkeiten bis teilweise 140 km/h gefahren. Und das in der Innenstadt, wo offenbar andere Verkehrsteilnehmer ihre Fahrzeuge abbremsen und auch ausweichen mussten. Es war wohl nur dem Zufall überlassen, dass es zu keinem Zusammenstoß mit anderen Autofahrenden und Fußgängern gekommen war. Im St.-Georgs-Weg hielt der Fahrer nach seiner halsbrecherischen Flucht unvermittelt an und blieb in seinem Auto sitzen. Ein 19-Jähriger saß am Steuer, auf dem Beifahrersitz eine 18-Jährige. Die junge Frau hatte wohl das Fahrzeug bei einer Autovermietung angemietet und dem 19-Jährigen die Fahrt damit erlaubt. Und das, obwohl der Mann keinen Führerschein hatte. Bei seiner Festnahme leistete der 19-Jährige erheblichen Widerstand. Dabei wurden zwei Polizisten leicht verletzt. Auch der 19-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Der junge Mann wurde in einem Krankenhaus behandelt. Er kam anschließend für die Durchführung von weiteren Maßnahmen auf ein Polizeirevier. Danach durfte er nach Hause. Der 19-Jährige muss sich nun wegen mehreren Taten verantworten. Auf die 18-jährige Beifahrerin kommt eine Anzeige wegen Zulassen zum Fahren ohne Fahrerlaubnis zu. Das Fahrzeug wurde im Auftrag der Mietwagenfirma abgeschleppt. Zeugen und gefährdete Verkehrsteilnehmer sollen sich bei der Polizei Biberach unter der Tel. 07351/447-0 melden.

