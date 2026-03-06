Ulm (ots) - Das Auto stand von Mittwoch, 19 Uhr bis Donnerstag 7 Uhr, in der Staufenecker Straße. Ein Dieb bemerkte offenbar den Geldbeutel im Auto und schlug die rechte Seitenscheibe ein. Er nahm den Geldbeutel aus dem Ford und flüchtete damit. Das Polizeirevier Eislingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Das ...

