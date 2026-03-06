PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Von E-Scooter gestürzt
Leichte Verletzungen erlitt ein 30-Jähriger am Donnerstag in Geislingen.

Ulm (ots)

Der 30-Jährige fuhr in Geislingen in der Karlstraße. Gegen 10.45 Uhr stürzte er alleinbeteiligt von seinem E-Scooter. Bei dem Sturz erlitt er leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst versorgte ihn vor Ort. Das Polizeirevier Geislingen nahm den Verkehrsunfall auf.

++++ 0413092 (BK)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

