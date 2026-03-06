POL-UL: (GP) Geislingen - Von E-Scooter gestürzt
Leichte Verletzungen erlitt ein 30-Jähriger am Donnerstag in Geislingen.
Ulm (ots)
Der 30-Jährige fuhr in Geislingen in der Karlstraße. Gegen 10.45 Uhr stürzte er alleinbeteiligt von seinem E-Scooter. Bei dem Sturz erlitt er leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst versorgte ihn vor Ort. Das Polizeirevier Geislingen nahm den Verkehrsunfall auf.
