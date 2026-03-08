PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Einbruch in Einfamilienhaus - Tatverdächtige festgenommen

Heidekreis (ots)

08.03.2026/ Einbruch in Einfamilienhaus - Tatverdächtige festgenommen

Soltau: In der Nacht zu Samstag kam es in der Straße "An der Weide" in Soltau zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Nach Zeugenhinweisen konnten zwei Tatverdächtige im Alter von 32 und 46 Jahren noch im Tatobjekt durch Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis festgenommen werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lüneburg wurden die beiden Männer im Laufe des Samstags dem Amtsgericht Uelzen vorgeführt. Der zuständige Richter ordnete Untersuchungshaft gegen beide Beschuldigten an. Sie wurden anschließend einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Heidekreis
Tarek Gibbah
Telefon: +49 5191 9380-104
E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell

