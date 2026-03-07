PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Frau schwer verletzt

Heidekreis (ots)

07.03.2026 / Frau schwer verletzt

Walsrode: Am späten Nachmittag kam es um kurz vor 17:00 Uhr im Bereich der Integrierten Gesamtschule in Walsrode zu einem Polizeieinsatz. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde eine 27-jährige Frau durch Stichverletzungen schwer verletzt.

Die Frau wurde umgehend medizinisch versorgt und anschließend mit einem Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert.

Die Polizeiinspektion Heidekreis hat umgehend umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nach dem bislang unbekannten Täter eingeleitet und ist derzeit mit verstärkten Kräften im Raum Walsrode im Einsatz. Parallel dazu laufen die Ermittlungen zum genauen Ablauf sowie den Hintergründen der Tat.

Die Polizei bittet Bürgerinnen und Bürgern, die im Bereich der IGS Walsrode verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu der Tat oder einem möglichen Täter geben können, sich bei der Wache in Soltau unter 05191-93800 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Heidekreis
Tarek Gibbah
Telefon: +49 5191 9380-104
E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Heidekreis
