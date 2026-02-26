Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Erfolgreiche Kontrollaktion der "Soko Jugend" im gesamten Stadtgebiet

Gelsenkirchen (ots)

Als Reaktion auf steigende Fallzahlen im Bereich der Kinder - und Jugendkriminalität arbeitet die Polizei Gelsenkirchen in der Sonderkommission Jugend (Soko Jugend) seit 2024 gemeinsam mit der Stadt Gelsenkirchen zusammen. Der Fokus liegt vor allem auf Prävention, aber auch auf repressiven Maßnahmen bei Straftaten durch Kinder und Jugendliche. Regelmäßige Schwerpunkteinsätze erfolgen in Kooperation mit verschiedenen Ordnungspartnern.

Am Mittwoch, 25. Februar 2026, führten zivile Einsatzkräfte der Polizei Gelsenkirchen im Rahmen eines Einsatzes über 70 Identitätsfeststellungen in den genannten Zielgruppen durch. Dabei wurden Betäubungsmittel sowie Materialien, die Rückschlüsse auf den damit in Verbindung stehenden Handel zulassen, gefunden und sichergestellt. Weiterhin trugen einige der kontrollierten Personen verbotene und gefährliche Gegenstände, wie einen Teleskopschlagstock und Messer bei sich, die ebenfalls sichergestellt wurden. Zwei Personen wurden zur erkennungsdienstlichen Behandlung zur Polizeiwache gebracht. Insgesamt leiteten die Beamtinnen und Beamten im Rahmen des Kontrolleinsatzes fünf Ordnungswidrigkeiten- sowie fünf Strafverfahren ein.

Die Polizei Gelsenkirchen wird auch in Zukunft derartige Kontrollaktionen im Stadtgebiet durchführen, um Straftaten vorzubeugen und zu verfolgen. Mittels Kontrollen, Identitätsfeststellungen und Gesprächen verschaffen sich die Einsatzkräfte ein realitätsnahes Bild über die Zustände auf den Straßen Gelsenkirchens und können so weiterführende Maßnahmen zielgerichtet anpassen.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell