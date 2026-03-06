Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel: Gas- mit Bremspedal verwechselt; Walsrode: E-Bike entwendet

Heidekreis (ots)

05.03.2026 / Gas- mit Bremspedal verwechselt

Bad Fallingbostel: Am Donnerstagmorgen kam es um kurz vor 06:00 Uhr an der Einmündung von der Konrad-Zuse-Straße zum Hartemer Weg zu einem Verkehrsunfall. Ein 51-jähriger Autofahrer befuhr zuvor die Konrad-Zuse-Straße in Richtung Hartemer Weg. Beim Heranfahren an die Einmündung verwechselte er nach ersten Erkenntnissen Gas- und Bremspedal, sodass sein Fahrzeug stark beschleunigte. Das Auto umfuhr die dortige Verkehrsinsel linksseitig und kollidierte anschließend mit einem Sattelzug, der zu diesem Zeitpunkt von der Konrad-Zuse-Allee nach links auf den Hartemer Weg abbog. Der 51-jährige Unfallverursacher wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 22.500 Euro geschätzt.

04.03.2026 / E-Bike entwendet

Walsrode: Unbekannte entwendeten am Mittwoch, zwischen 17:15 Uhr und 18:55 Uhr, ein verschlossenes E-Bike, das in der Langen Straße auf Höhe der Hausnummern 34-36 abgestellt war. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein schwarzes E-Bike des Herstellers Prophete. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Walsrode unter 05161-48640 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell