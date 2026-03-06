PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Heidekreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel: Gas- mit Bremspedal verwechselt; Walsrode: E-Bike entwendet

Heidekreis (ots)

05.03.2026 / Gas- mit Bremspedal verwechselt

Bad Fallingbostel: Am Donnerstagmorgen kam es um kurz vor 06:00 Uhr an der Einmündung von der Konrad-Zuse-Straße zum Hartemer Weg zu einem Verkehrsunfall. Ein 51-jähriger Autofahrer befuhr zuvor die Konrad-Zuse-Straße in Richtung Hartemer Weg. Beim Heranfahren an die Einmündung verwechselte er nach ersten Erkenntnissen Gas- und Bremspedal, sodass sein Fahrzeug stark beschleunigte. Das Auto umfuhr die dortige Verkehrsinsel linksseitig und kollidierte anschließend mit einem Sattelzug, der zu diesem Zeitpunkt von der Konrad-Zuse-Allee nach links auf den Hartemer Weg abbog. Der 51-jährige Unfallverursacher wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 22.500 Euro geschätzt.

04.03.2026 / E-Bike entwendet

Walsrode: Unbekannte entwendeten am Mittwoch, zwischen 17:15 Uhr und 18:55 Uhr, ein verschlossenes E-Bike, das in der Langen Straße auf Höhe der Hausnummern 34-36 abgestellt war. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein schwarzes E-Bike des Herstellers Prophete. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Walsrode unter 05161-48640 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Heidekreis
Tarek Gibbah
Telefon: +49 5191 9380-104
E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Heidekreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Heidekreis
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Heidekreis
Alle Meldungen Alle
  • 06.03.2026 – 09:03

    POL-HK: Wietzendorf: Radfahrer lebensgefährlich verletzt

    Heidekreis (ots) - 05.03.2026 / Radfahrer lebensgefährlich verletzt Wietzendorf: Am Donnerstag kam es gegen 17:15 Uhr auf der Kreisstraße 41, zwischen dem Südsee-Camp und der Bundesstraße 3, zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhren drei Fahrradfahrer hintereinander die K 41 aus Richtung Südsee-Camp kommend in Richtung Bundesstraße. Da entlang der Strecke kein Radweg vorhanden ist, ...

    mehr
  • 05.03.2026 – 07:53

    POL-HK: Munster: Gemeinsame Verkehrskontrollen von Polizei und Feldjägern

    Heidekreis (ots) - 04.03.2026 / Gemeinsame Verkehrskontrollen von Polizei und Feldjägern in Munster Munster: Einsatzkräfte des Polizeikommissariats Munster führten am Mittwoch - gemeinsam mit dem Feldjägerdienstkommando Munster - in der Zeit von 09:00 Uhr bis 15:30 Uhr Verkehrskontrollen im Stadtgebiet von Munster durch. Dabei richteten die Einsatzkräfte insgesamt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren