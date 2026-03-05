Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Helmsen: Diebe auf Baustellengelände; Walsrode: Zeugen zur Verkehrsunfallflucht gesucht

Heidekreis (ots)

04.03.2026 / Diebe auf Baustellengelände

Helmsen: In der Nacht zu Mittwoch kam es auf einer Baustelle in Helmsen, parallel zur A 27, zu einem Diebstahl. Die bislang unbekannten Täter überwanden dabei den rückwärtigen Bauzaun und verschafften sich so Zutritt zum dortigen Baustellengelände. Dort drangen sie in einen Container ein und entwendeten daraus mehrere Arbeitsmaschinen. Darüber hinaus versuchten die Täter einen auf dem Gelände abgestellten Mercedes Sprinter aufzubrechen. Ebenfalls angegangen wurden ein Mitarbeitercontainer sowie ein Lkw.

Die Polizei in Walsrode hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in der Nacht zu Mittwoch im Bereich der Baustelle in Helmsen verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter 05161-48640 zu melden.

04.03.2026 / Zeugen zur Verkehrsunfallflucht gesucht

Walsrode: Am Mittwoch kam es in der Bergstraße in Walsrode zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken eine ordnungsgemäß abgestellte Mercedes G-Klasse und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Das beschädigte Fahrzeug war in einer Parkbucht auf Höhe der Hausnummer 27 abgestellt. Laut Fahrzeugsystem muss es um 13:52 Uhr zu dem Zusammenstoß gekommen sein.

Die Polizei in Walsrode bittet nun Zeugen, die zu diesem Zeitpunkt verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum verursachenden Fahrzeug geben können, sich unter 05161-48640 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell