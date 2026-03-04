PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Heidekreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Munster: Diebstahl von Firmengrundstück; Bispingen: Anhänger entwendet; Bispingen: Unfall mit zwei Verletzten - Verursacher flüchtet; Soltau: Gestürzter Radfahrer nach Unfall gesucht

Heidekreis (ots)

03.03.2026 / Diebstahl von Firmengrundstück

Munster: Unbekannte begaben sich in der Nacht zu Dienstag auf ein Firmengrundstück im Gewerbegebiet Ilster (Wolfsloh). Hier entwendeten die Täter unter anderem aus mehreren Baucontainern diverse Elektrogeräte sowie Kupferkabel, mehrere Reifensätze und einen Anhänger, der unweit des Tatortes im Bereich Töpingen wieder aufgefunden wurde. Hinweise zur Tat, zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei in Munster unter 05192-9600 entgegen.

03.03.2026 / Anhänger entwendet

Bispingen: In der Zeit von Sonntagmittag bis Dienstagmorgen entwendeten Unbekannte einen Kofferanhänger von einem Parkplatz im Horstfeldweg. Die Täter brachen hierfür das Anhängerkupplungsschloss auf. Hinweise zur Tat, zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei in Bispingen unter 05193-982460 entgegen.

03.03.2026 / Unfall mit zwei Verletzten - Verursacher flüchtet

Bispingen: Am Dienstagnachmittag bog ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen 16:50 Uhr mit seinem Auto von der Kreisstraße 2 nach links auf den Zubringer zur Kreisstraße 39 ab und missachtete dabei die Vorfahrt des entgegenkommenden Verkehrs. Um eine Kollision zu vermeiden, musste ein 17-jähriger Autofahrer im Rahmen des begleiteten Fahrens eine Vollbremsung durchführen. Eine nachfolgende 58-jährige Autofahrerin bemerkte die Situation zu spät und fuhr trotz eingeleiteter Bremsung auf das vorausfahrende Fahrzeug auf. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführenden leicht verletzt. Das unfallverursachende Fahrzeug, vermutlich ein weißer Hyundai, setzte seine Fahrt einfach fort. Die Polizei in Bispingen (Tel. 05194-982460) bittet Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können, sich zu melden.

27.02.2026 / Gestürzter Radfahrer nach Unfall gesucht

Soltau: Bereits am 27.02.2026 kam es in der Winsener Straße, in Höhe einer dortigen Bäckerei, zu einem Verkehrsunfall. Gegen 13:05 Uhr wollte eine 44-jährige Autofahrerin mit ihrem Fahrzeug vom Parkplatz auf die Winsener Straße einfahren und übersah dabei einen vorfahrtberechtigten Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge der Radfahrer stürzte. Der Mann entfernte sich jedoch anschließend vom Unfallort, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Die Polizei sucht nun nach dem bislang unbekannten Radfahrer. Zeugen beschrieben den Radfahrer als etwa 70 Jahre alten Mann. Er sei mit einer beigen Jacke, einer blauen Jeanshose sowie einem Hut bekleidet gewesen. Bei dem Fahrrad soll es sich um ein blaues Rad mit einem Fahrradkorb am Gepäckträger gehandelt haben. Hinweise nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter 05191-93800 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Heidekreis
Tarek Gibbah
Telefon: +49 5191 9380-104
E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Heidekreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Heidekreis
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Heidekreis
Alle Meldungen Alle
  • 03.03.2026 – 12:55

    POL-HK: Soltau: Radfahrer beim Aussteigen übersehen

    Heidekreis (ots) - 02.03.2026 / Radfahrer beim Aussteigen übersehen Soltau: Am Montagnachmittag ereignete sich in der Wilhelmstraße ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen stieg ein 53-jähriger Fahrgast aus einem Taxi aus und öffnete hierzu die Beifahrertür. Dabei übersah er einen auf dem Radweg herannahenden Radfahrer. Der 14-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und prallte gegen die ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 14:49

    POL-HK: Bispingen/Walsrode: Diebe unterwegs auf A7-Rastplätzen

    Heidekreis (ots) - 28.02.2026 / Diebe unterwegs auf A7-Rastplätzen Bispingen/Walsrode: Unbekannte Täter machten sich am vergangenen Wochenende in der Nacht von Freitag auf Samstag an mehreren Sattelaufliegern zu schaffen, die entlang der A 7 in Fahrtrichtung Hannover auf verschiedenen Rastplätzen abgestellt waren. In einem Fall entwendeten die Täter zwischen 22:40 Uhr und 22:50 Uhr eine Palette mit Stereoanlagen. ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 14:30

    POL-HK: Marklendorf: Wohnmobil entwendet

    Heidekreis (ots) - 02.03.2026 / Wohnmobil entwendet Marklendorf: Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zu Montag ein weißes Wohnmobil, das auf einem Grundstück im Mühlenweg abgestellt war. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Fiat Kresos 5009 mit einer auffälligen Beklebung, die Berge und Vögel zeigt. Hinweise zur Tat, zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren