Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Munster: Diebstahl von Firmengrundstück; Bispingen: Anhänger entwendet; Bispingen: Unfall mit zwei Verletzten - Verursacher flüchtet; Soltau: Gestürzter Radfahrer nach Unfall gesucht

Heidekreis (ots)

03.03.2026 / Diebstahl von Firmengrundstück

Munster: Unbekannte begaben sich in der Nacht zu Dienstag auf ein Firmengrundstück im Gewerbegebiet Ilster (Wolfsloh). Hier entwendeten die Täter unter anderem aus mehreren Baucontainern diverse Elektrogeräte sowie Kupferkabel, mehrere Reifensätze und einen Anhänger, der unweit des Tatortes im Bereich Töpingen wieder aufgefunden wurde. Hinweise zur Tat, zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei in Munster unter 05192-9600 entgegen.

03.03.2026 / Anhänger entwendet

Bispingen: In der Zeit von Sonntagmittag bis Dienstagmorgen entwendeten Unbekannte einen Kofferanhänger von einem Parkplatz im Horstfeldweg. Die Täter brachen hierfür das Anhängerkupplungsschloss auf. Hinweise zur Tat, zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei in Bispingen unter 05193-982460 entgegen.

03.03.2026 / Unfall mit zwei Verletzten - Verursacher flüchtet

Bispingen: Am Dienstagnachmittag bog ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen 16:50 Uhr mit seinem Auto von der Kreisstraße 2 nach links auf den Zubringer zur Kreisstraße 39 ab und missachtete dabei die Vorfahrt des entgegenkommenden Verkehrs. Um eine Kollision zu vermeiden, musste ein 17-jähriger Autofahrer im Rahmen des begleiteten Fahrens eine Vollbremsung durchführen. Eine nachfolgende 58-jährige Autofahrerin bemerkte die Situation zu spät und fuhr trotz eingeleiteter Bremsung auf das vorausfahrende Fahrzeug auf. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführenden leicht verletzt. Das unfallverursachende Fahrzeug, vermutlich ein weißer Hyundai, setzte seine Fahrt einfach fort. Die Polizei in Bispingen (Tel. 05194-982460) bittet Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können, sich zu melden.

27.02.2026 / Gestürzter Radfahrer nach Unfall gesucht

Soltau: Bereits am 27.02.2026 kam es in der Winsener Straße, in Höhe einer dortigen Bäckerei, zu einem Verkehrsunfall. Gegen 13:05 Uhr wollte eine 44-jährige Autofahrerin mit ihrem Fahrzeug vom Parkplatz auf die Winsener Straße einfahren und übersah dabei einen vorfahrtberechtigten Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge der Radfahrer stürzte. Der Mann entfernte sich jedoch anschließend vom Unfallort, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Die Polizei sucht nun nach dem bislang unbekannten Radfahrer. Zeugen beschrieben den Radfahrer als etwa 70 Jahre alten Mann. Er sei mit einer beigen Jacke, einer blauen Jeanshose sowie einem Hut bekleidet gewesen. Bei dem Fahrrad soll es sich um ein blaues Rad mit einem Fahrradkorb am Gepäckträger gehandelt haben. Hinweise nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter 05191-93800 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell