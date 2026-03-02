PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Marklendorf: Wohnmobil entwendet

Heidekreis (ots)

02.03.2026 / Wohnmobil entwendet

Marklendorf: Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zu Montag ein weißes Wohnmobil, das auf einem Grundstück im Mühlenweg abgestellt war. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Fiat Kresos 5009 mit einer auffälligen Beklebung, die Berge und Vögel zeigt. Hinweise zur Tat, zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191-93800 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Heidekreis
Tarek Gibbah
Telefon: +49 5191 9380-104
E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell

