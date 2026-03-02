POL-HK: Marklendorf: Wohnmobil entwendet
Heidekreis (ots)
02.03.2026 / Wohnmobil entwendet
Marklendorf: Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zu Montag ein weißes Wohnmobil, das auf einem Grundstück im Mühlenweg abgestellt war. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Fiat Kresos 5009 mit einer auffälligen Beklebung, die Berge und Vögel zeigt. Hinweise zur Tat, zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191-93800 entgegen.
