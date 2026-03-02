PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Containerbrand - weitere Zeugen gesucht!; Walsrode: Einbrecher flüchten; Schneverdingen: Einbruch

Heidekreis (ots)

02.03.2026 / Containerbrand - weitere Zeugen gesucht!

Soltau: Bezugnehmend auf die Pressemitteilung vom 26.02.2026 zu dem Containerbrand auf einem Schulgelände in Soltau (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59460/6224778) liegen der Polizei nun Hinweise auf eine verdächtige Personengruppe vor, die sich kurz vor Brandausbruch auf dem Schulhof aufgehalten haben soll. Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich um vier junge Männer im geschätzten Alter zwischen 15 und 19 Jahren. Zwei der Personen sollen dunkelhaarig gewesen sein, zwei weitere hatten dunkelblondes Haar. Die Gruppe war überwiegend mit dunklen Daunen- oder Bomberjacken bekleidet - an zwei der Jacken befand sich möglicherweise ein Nike-Logo. Zudem trugen zwei der Männer hellere, ausgewaschene Jeans. Mindestens eine Person soll helle Turnschuhe getragen haben. Alle vier Verdächtigen sprachen nach Zeugenaussagen akzentfreies Deutsch. Zeugen, die Hinweise zu der beschriebenen Personengruppe geben können, werden gebeten, sich unter 05191-93800 bei der Polizei in Soltau zu melden.

01.03.2026 / Einbrecher flüchten

Walsrode: Am Sonntagabend wurden gegen 20:15 Uhr zwei männliche Personen bei einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Schubertstraße von einem Zeugen überrascht. Nach bisherigen Erkenntnissen waren die Täter dabei, ein Fenster des Hauses aufzuhebeln, als ein 33-Jähriger auf die Situation aufmerksam wurde. Als der Zeuge sich bemerkbar machte, flüchteten die beiden Tatverdächtigen über die Beethovenstraße in unbekannte Richtung. Nach Zeugenaussagen waren beide Personen schlank und dunkel gekleidet. Sie trugen Kapuzen. Einer der Täter führte zudem eine große, dunkle Sporttasche mit sich. Aufgrund der eher hohen Stimmfarben gehen die Zeugen davon aus, dass es sich um jüngere Personen gehandelt haben könnte. Hinweise zur Tat oder zu den flüchtigen Tätern nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter 05191-93800 entgegen.

01.03.2026 / Einbruch

Schneverdingen: Unbekannte drangen am vergangenen Wochenende in ein Wohnhaus in der Bergstraße ein. Hierfür hebelten die Täter ein seitlich gelegenes Fenster auf. Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191-93800 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Heidekreis
Tarek Gibbah
Telefon: +49 5191 9380-104
E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell

