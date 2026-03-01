PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: 1. Walsrode, Schlägerei - Zeugen gesucht; 2. Soltau, Fahren unter Drogeneinfluss; 3. Schneverdingen, Alkoholisiert und ohne Führerschein

Polizeiinspektion Heidekreis (ots)

1. Walsrode, Schlägerei - Zeugen gesucht

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in den frühen Morgenstunden zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen im Bereich der Hermann-Löns-Straße in Walsrode. Aus bisher unbekannten Gründen griff eine größere Personengruppe von bis zu zehn Personen einen 22-jährigen Mann aus Walsrode an. Im Zuge dieses Handgemenges ist der 22-Jährige durch Tritte und Schläge teils schwer verletzt worden und wurde umgehend vor Ort medizinisch erstversorgt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, beziehungsweise verdächtige Beobachtungen in diesem Zeitraum im dortigen Bereich gemacht haben, können sich an die Polizei in Walsrode unter 05161-48640 oder an eine benachbarte Polizeidienststelle wenden.

2. Soltau, Fahren unter Drogeneinfluss

Am Samstagabend kontrollierten Polizeibeamte einen Fahrer eines E-Scooters in der Straße Böhmheide in Soltau. Bei der Kontrolle ergaben sich bei dem 33-jährigen Soltauer Hinweise auf den Konsum berauschender Mittel. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamine. Die Polizeibeamten ließen bei dem Fahrzeugführer eine Blutprobe entnehmen und untersagten die Weiterfahrt.

3. Schneverdingen, Alkoholisiert und ohne Führerschein

Am Freitagabend wurde nach dem Hinweis eines Zeugen auf eine mögliche Trunkenheitsfahrt ein 57-jähriger Autofahrer in der Verdener Straße angehalten und kontrolliert. Bei einem durchgeführten Atemalkoholtest wurde der Verdacht bestätigt und zeigte einen Wert von 2,35 Promille. Zudem war er nicht im Besitz eines Führerscheins. Der Fahrzeugführer muss sich nun auf ein entsprechendes Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis einstellen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Heidekreis
Einsatzleitstelle
Telefon: 05191/9380-215

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell

