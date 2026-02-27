Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Munster: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Heidekreis (ots)

26.02.2026 / Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Munster: Am Donnerstag kam es gegen 16:15 Uhr in Munster zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Auto die Lüneburger Straße und bog von dort nach rechts in die Straße "Am Mühlenteich" ab. Dabei übersah er offenbar eine vorfahrtberechtigte Frau, die mit ihrem E-Scooter unterwegs war. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß, durch den die 41-Jährige leicht verletzt wurde. Zudem entstand Sachschaden an ihrem E-Scooter. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt jedoch einfach fort.

Nach Angaben von Zeugen soll es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen dunklen Mini Cooper mit HK-Kennzeichen gehandelt haben. Die Polizei Munster bittet daher Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeug geben können, sich unter 05192-9600 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell