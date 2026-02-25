Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Munster: Zwei Autos in Brand; Schneverdingen: Mit 1,51 Promille am Steuer; Schneverdingen: Zwei Schwerverletzte nach Unfall; Schneverdingen: Einbruchsversuch

Heidekreis (ots)

25.02.2026 / Zwei Autos in Brand

Munster: In der Nacht zu Mittwoch wurden Polizei und Feuerwehr in den Wittekindgrund gerufen. Dort standen auf einem Parkplatz zwei Autos in Brand. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten die Flammen schließlich löschen. Eines der Fahrzeuge brannte jedoch vollständig aus, das zweite wurde teilweise zerstört. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 50.000 Euro. Die Polizei in Munster hat die Ermittlungen zur bislang unbekannten Brandursache aufgenommen und nimmt Hinweise zum Brandgeschehen unter 05192-9600 entgegen.

25.02.2026 / Mit 1,51 Promille am Steuer

Schneverdingen: In der Nacht zu Mittwoch kontrollierten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis gegen 00:30 Uhr einen 33-jährigen Autofahrer in der Rotenburger Straße. Der Mann wurde zuvor aufgrund seiner auffälligen Fahrweise gemeldet. Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergaben sich schließlich Hinweise auf Alkoholeinfluss. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht und zeigte einen Wert von 1,51 Promille an. Der Schneverdinger musste daraufhin eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Er muss sich nun auf ein entsprechendes Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr einstellen.

24.02.2026 / Zwei Schwerverletzte nach Unfall

Schneverdingen: Am Dienstag kam es gegen 12:40 Uhr auf der Kreisstraße 31 in Höhe Maatheide zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 46-jähriger Autofahrer geriet aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. In der Folge prallte das Fahrzeug frontal gegen einen am Straßenrand stehenden Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wurden der Fahrer sowie seine 40-jährige Beifahrerin schwer verletzt. Beide wurden nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 13.000 Euro geschätzt.

24.02.2026 / Einbruchsversuch

Schneverdingen: Unbekannte versuchten in der Zeit von Samstagmittag bis Dienstagnachmittag in ein unbewohntes Einfamilienhaus in der Inseler Straße einzudringen. Der Versuch scheiterte jedoch. Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter 05191-93800 entgegen.

