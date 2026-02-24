Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Munster: Unter Alkoholeinfluss?; Suderbruch: Auto übersehen; Schneverdingen: Drei Leichtverletzte nach Unfall

Heidekreis (ots)

23.02.2026 / Unter Alkoholeinfluss?

Munster: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis kontrollierten am Montagabend einen 29-jährigen Autofahrer im Stadtgebiet von Munster, nachdem er zuvor von Trauen aus kommend durch seine auffällige Fahrweise auffiel. Dabei fuhr das Fahrzeug die Strecke unter anderem in Schlangenlinien. Bei der Kontrolle vernahmen die Einsatzkräfte bei dem Mann deutlichen Alkoholgeruch sowie weitere Ausfallerscheinungen. Der freiwillige Atemalkoholtest scheiterte mehrfach, sodass dem 29-Jährigen eine Blutprobe entnommen werden musste. Die soll nun darüber Aufschluss geben, ob der Mann aus dem Landkreis Stade - wie von ihm angegeben - tatsächlich lediglich zwei Bier getrunken hatte. Dies änderte jedoch zunächst nichts daran, dass dem Mann die Weiterfahrt untersagt wurde. Zudem wurden die Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

23.02.2026 / Auto übersehen

Suderbruch: Eine 70-jährige Autofahrerin wollte am Montagvormittag von der Dorfstraße aus die Bundesstraße 214 überqueren. Dabei übersah sie nach bisherigen Erkenntnissen ein auf der Bundesstraße befindliches, vorfahrtberechtigtes Auto. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch die Wucht der Kollision geriet das vorfahrtberechtigte Auto ins Schleudern und stieß schließlich mit dem Heck gegen einen Baum. Die 64-jährige Fahrerin dieses Fahrzeugs erlitt dabei leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

23.02.2026 / Drei Leichtverletzte nach Unfall

Schneverdingen: Am Montag kam es gegen 14:05 Uhr an der Einmündung der Stockholmer Straße in die Alte Landesstraße zu einem Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen wollte ein 40-jähriger Autofahrer von der Stockholmer Straße nach links in die Alte Landesstraße einbiegen und übersah dabei ein vorfahrtberechtigtes Fahrzeug, das aus Richtung des Ortskerns herannahte. Durch die anschließende Kollision wurden der 40-jährige Unfallverursacher, sein 70-jähriger Beifahrer sowie die 28-jährige Fahrerin des vorfahrtberechtigten Autos leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell