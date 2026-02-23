Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Verkehrsunfallflucht I; Munster: Verkehrsunfallflucht II; Walsrode/A 7: Ladungsdiebstahl; Dorfmark: Diesel entwendet; Schneverdingen: Einbruch

Heidekreis (ots)

22.02.2026 / Verkehrsunfallflucht I

Soltau: Am Sonntagabend kam es an der Kreuzung Celler Straße/Böhmheide zu einem Auffahrunfall, bei dem ein grauer Audi auf ein verkehrsbedingt stehendes Auto auffuhr. Nachdem Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis zufällig auf den Unfall aufmerksam wurden, flüchtete der bislang unbekannte Unfallverursacher mit seinem Auto. Verletzt wurde zwar niemand, dennoch entstand ein Sachschaden von über 1.500 Euro. Hinweise zum Unfallgeschehen, insbesondere zum männlichen Unfallflüchtigen, nimmt die Polizei in Soltau unter 05191-93800 entgegen.

22.02.2026 / Verkehrsunfallflucht II

Munster: Am Sonntag kam es gegen 20:45 Uhr im Töpinger Kreisel zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Autofahrer verlor beim Einfahren aus Richtung Bispingen die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der Folge geriet der Wagen zunächst auf die Mittelinsel des Kreisverkehrs. An der Ausfahrt in Richtung Königskrug überfuhr das Fahrzeug anschließend eine Verkehrsinsel. Dabei wurden zwei mobile Baustellenmasten sowie zwei Verkehrszeichen beschädigt. Der entstandene Fremdschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Nach ersten Erkenntnissen könnte es sich bei dem Fahrzeug um einen silbernen VW Tiguan gehandelt haben. Die Polizei in Munster bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder zum flüchtigen Fahrzeug geben können, sich unter 05192-9600 zu melden.

21.02.2026 / Ladungsdiebstahl vom Parkplatz Wolfsgrund

Walsrode/A 7: In der Zeit von Samstagnachmittag bis Sonntagmorgen wurden insgesamt vier Sattelzüge, die auf dem A 7-Parkplatz Wolfsgrund standen, angegangen. Dabei öffneten die Täter die hinteren Ladentüren der Fahrzeuge gewaltsam. In zwei Fällen erlangten die Unbekannten Beute. Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191-93800 entgegen.

21.02.2026 / Diesel entwendet

Dorfmark: In der Zeit von Freitagnachmittag bis Samstagnachmittag machten sich Unbekannte an einen Sattelzug zu schaffen, der in der Justus-von-Liebig-Straße stand. Schlussendlich öffneten die Täter den verschlossenen Tankdeckel und entwendeten ungefähr 800 Liter Diesel. Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Polizei in Bad Fallingbostel unter 05162-9720 entgegen.

20.02.2026 / Einbruch in Einfamilienhaus

Schneverdingen: Unbekannte drangen in der Zeit vom 07.02.2026 bis zum 20.02.2026 in ein Einfamilienhaus in der Klaus-Groth-Straße ein. Zum Einstieg hebelten die Täter ein Fenster auf. Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter 05191-93800 entgegen.

