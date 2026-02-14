Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Wohnungseinbruch während das Opfer beim Nachbar ist
Gevelsberg (ots)
Am Freitag dem 13. Februar kam es in der Zeit von 16.10 Uhr bis 19.30 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung in der Gevelsberger Teichstraße. Die unbekannten Täter drangen nach Aufhebeln eines Badezimmerfensters in die Wohnung ein und durchwühlten diese. Neben Schmuck wurde das Portemonnaie des Opfers mitsamt persönlicher Dokumente entwendet. Im Tatzeitraum hielt sich das Opfer zu einem Besuch in der Nachbarswohnung des Mehrfamilienhauses auf und stellte den Einbruch erst bei der Rückkehr fest. (MJA)
