Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Ahlden: Einbrecher erwischt; Soltau: Containerbrand auf Schulgelände; Soltau: Hochwertiges Fahrrad entwendet

Heidekreis (ots)

25.02.2026 / Einbrecher erwischt

Ahlden: Am Dienstagmittag verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter an der Schulstraße in Ahlden, vermutlich über eine Garage, Zutritt zu einem Wohnhaus. Im Gebäude stellte er fest, dass sich die Bewohnerin noch im Haus aufhielt. Nachdem der Einbrecher entdeckt wurde, flüchtete er aus dem Haus.

Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei Schwarmstedt unter der Telefonnummer 05071-800350 entgegen.

25.02.2026 / Containerbrand auf Schulgelände Soltau: Am Dienstagabend wurden Feuerwehr und Polizei gegen 22:10 Uhr zu einem Brandgeschehen auf dem Gelände einer Grundschule an der Straße Berliner Platz gerufen. Zunächst kam es im Bereich der Fahrradständer zu einer Rauchentwicklung an einem Altpapierstapel. Kurz nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte geriet hinter einem Bauzaun ein Altpapiercontainer in Brand. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 600 Euro geschätzt. Hinweise zum Brandgeschehen nimmt die Polizei Soltau unter der Telefonnummer 05191-93800 entgegen.

22.02.-25.02.2026/ Hochwertiges Fahrrad entwendet Soltau: In der Zeit von Sonntag, 22.02.2026, bis Mittwoch, 25.02.2026, kam es im Habichtsweg zu einem Diebstahl aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses. Unbekannte Täter entwendeten ein schwarzes Pedelec der Marke Cannondale Mavaro im Wert eines vierstelligen Betrags. Hinweise zum Diebstahl nimmt die Polizei Soltau unter der Telefonnummer 05191-93800 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell