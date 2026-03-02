POL-HK: Heidekreis: Motorradsaison beginnt - Kontrollen im nördlichen Heidekreis

Polizeiinspektion Heidekreis

Heidekreis (ots)

01.03.2026 / Motorradsaison beginnt - Kontrollen im nördlichen Heidekreis

Heidekreis: Mit den steigenden Temperaturen und zunehmend sonnigem Wetter hat für viele Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer die neue Saison begonnen. Zahlreiche Bikerinnen und Biker haben ihre Maschinen bereits aus der Garage geholt und die ersten Ausfahrten des Jahres unternommen.

Dies nahmen Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis am Sonntag zum Anlass, im nördlichen Heidekreis gezielte Kontrollen des motorisierten Zweiradverkehrs durchzuführen. Dabei war insgesamt ein deutlich erhöhtes Aufkommen an Motorrädern festzustellen. Der überwiegende Teil der Fahrenden zeigte jedoch eine äußerst angemessene Fahrweise und bewegte sich mit technisch seriennahen Fahrzeugen, sodass in vielen Fällen kein Anlass für ein Einschreiten bestand.

Dennoch kontrollierten die Beamtinnen und Beamten eine Vielzahl an Krafträdern. Neben der Ahndung festgestellter Verstöße stand insbesondere das Gespräch mit den Fahrenden im Vordergrund. Im Hinblick auf den Saisonstart wurden die Verkehrsteilnehmenden sensibilisiert und auf mögliche Gefahren hingewiesen. "Wir haben zahlreiche geringfügige Verstöße mündlich verwarnt - gerade zum Saisonbeginn war uns der präventive Charakter dieser Maßnahme besonders wichtig!", resümierte einer der eingesetzten Beamten.

Positiv fiel zudem auf, dass die Kontrollierten den Maßnahmen mit großem Verständnis begegneten und eine hohe Einsicht hinsichtlich begangener Verstöße zeigten. Die Kontrollen wurden insgesamt überwiegend positiv aufgenommen.

In einigen wenigen Fällen mussten die Einsatzkräfte jedoch Ordnungswidrigkeitenverfahren einleiten, etwa wegen verbotswidrigen Überholens oder aufgrund fehlender vorgeschriebener Spiegel an den Fahrzeugen.

