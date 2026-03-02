Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bispingen/Walsrode: Diebe unterwegs auf A7-Rastplätzen

Heidekreis (ots)

28.02.2026 / Diebe unterwegs auf A7-Rastplätzen

Bispingen/Walsrode: Unbekannte Täter machten sich am vergangenen Wochenende in der Nacht von Freitag auf Samstag an mehreren Sattelaufliegern zu schaffen, die entlang der A 7 in Fahrtrichtung Hannover auf verschiedenen Rastplätzen abgestellt waren.

In einem Fall entwendeten die Täter zwischen 22:40 Uhr und 22:50 Uhr eine Palette mit Stereoanlagen. Diese war auf einem Sattelauflieger geladen, der auf dem Rastplatz Auegrund stand. Der dazugehörige Lkw-Fahrer bemerkte die Diebe noch während der Tat, dennoch gelang ihnen die Flucht in unbekannte Richtung.

An der Rastanlage Lüneburger Heide-West brachen die Täter gegen 00:20 Uhr das Schloss einer Lkw-Ladeluke auf. Auch hier wurden sie vom Fahrer gestört und flüchteten ohne Diebesgut.

Auf dem Rastplatz Wolfsgrund schnitten Unbekannte in derselben Nacht bei insgesamt fünf Sattelaufliegern Sichtschlitze in die jeweilige Plane, um offenbar einen Blick auf die Ladung zu werfen. Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts.

Hinweise zu den Taten, zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter 05191-93800 entgegen.

