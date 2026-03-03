PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Radfahrer beim Aussteigen übersehen

Heidekreis (ots)

02.03.2026 / Radfahrer beim Aussteigen übersehen

Soltau: Am Montagnachmittag ereignete sich in der Wilhelmstraße ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen stieg ein 53-jähriger Fahrgast aus einem Taxi aus und öffnete hierzu die Beifahrertür. Dabei übersah er einen auf dem Radweg herannahenden Radfahrer. Der 14-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und prallte gegen die geöffnete Tür sowie gegen den Fahrgast. Infolge des Zusammenstoßes zog sich der Jugendliche leichte Verletzungen zu.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass beim Ein- und Aussteigen besondere Vorsicht geboten ist. Fahrzeugführer und Mitfahrer sind verpflichtet, sich vor dem Öffnen der Fahrzeugtüren zu vergewissern, dass eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer - insbesondere von Radfahrern auf Radwegen - ausgeschlossen ist. Ein kurzer Schulterblick kann helfen, sogenannte "Dooring-Unfälle" zu vermeiden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Heidekreis
Tarek Gibbah
Telefon: +49 5191 9380-104
E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell

