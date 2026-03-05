Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Munster: Gemeinsame Verkehrskontrollen von Polizei und Feldjägern

Heidekreis (ots)

04.03.2026 / Gemeinsame Verkehrskontrollen von Polizei und Feldjägern in Munster

Munster: Einsatzkräfte des Polizeikommissariats Munster führten am Mittwoch - gemeinsam mit dem Feldjägerdienstkommando Munster - in der Zeit von 09:00 Uhr bis 15:30 Uhr Verkehrskontrollen im Stadtgebiet von Munster durch.

Dabei richteten die Einsatzkräfte insgesamt drei Kontrollstellen ein. Diese befanden sich an der Bundesstraße 71 im Bereich der Gemarkung Heidkrug sowie in der Breloher Straße und in der Gustav-Meyer-Straße. An den beiden innerörtlichen Kontrollstellen wurden zusätzlich Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt, während die Kontrolle an der B 71 gemeinsam mit den Feldjägern erfolgte.

Im Rahmen der Kontrollen überprüften die Einsatzkräfte rund 200 Fahrzeuge. Dabei wurden mehr als 40 Ordnungswidrigkeiten festgestellt und geahndet. Die Verstöße umfassten unter anderem Geschwindigkeitsüberschreitungen, Verstöße gegen Lenk- und Ruhezeiten sowie unerlaubte Handy- und fehlende Gurtbenutzung.

Den höchsten Geschwindigkeitsverstoß beging ein 30-jähriger Mann aus Munster. Er wurde mit 77 km/h bei erlaubten 50 km/h gemessen. Auf ihn kommen nun ein Bußgeld im dreistelligen Bereich sowie ein Punkt im Fahreignungsregister in Flensburg zu.

Auch die Feldjäger stellten im Zuge der Kontrollen mehrere interne Verstöße fest und leiteten entsprechende Maßnahmen ein.

Die Zusammenarbeit zwischen Polizei und Feldjägern verlief erneut reibungslos und konstruktiv. Weitere gemeinsame Kontrollaktionen sind bereits vorgesehen. Aus der Bevölkerung erhielten die Einsatzkräfte ebenfalls überwiegend positive Rückmeldungen - sowohl von den kontrollierten Verkehrsteilnehmenden als auch von unbeteiligten Bürgerinnen und Bürgern.

