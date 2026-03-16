Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Rechberghausen/B297 - Tier ausgewichen

Am Samstag kam ein 32-Jähriger mit seinem Auto bei Rechberghausen von der Straße ab und verursachte Sachschaden.

Ulm (ots)

Um 22.20 Uhr war der 32-Jährige mit seinem BMW auf der B297 zwischen Birenbach und Rechberghausen unterwegs. Auf Höhe der Einmündung nach Adelberg querte ein Reh die Fahrbahn. Der BMW-Fahrer versuchte dem Tier auszuweichen. Dabei kam er von der Straße ab und überfuhr ein Verkehrszeichen. Infolge der Kollision verlor das Fahrzeug Betriebsstoffe und war nicht mehr fahrbereit. Ein Abschlepper barg den Pkw. Die Polizei Uhingen hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden auf insgesamt 10.000 Euro. Ein Abschlepper barg das Fahrzeug.

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Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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