Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schmierereien

Jena (ots)

Durch bislang unbekannte Täter wurde in der Nacht vom 07.März 2026 - 08.März 2026 die Außenwand der Gaststätte "Zum Helenenstein" in Rothenstein, Saale Holzland Kreis, großflächig mit schwarzer und roter Farbe besprüht. Wer kann Hinweise zu den Verursachern geben? Hinweise bitte an die Polizei Saale Holzland, Tel.: 0361574356100.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Saale-Holzland
Telefon: 036428 640
E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

