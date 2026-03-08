LPI-J: Feuerteufel unterwegs

Weimar (ots) - Am Freitagnachmittag wurden die Beamten der Polizeiinspektion Weimar zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in Weimar gerufen. Eine Bewohnerin des Hauses bemerkte, dass ihr Kellerabteil aufgebrochen wurde. Unbekannte Täter hatten den Schließriegel des Abteils aus der Wand gerissen, um somit in das Innere zu gelangen. In der Folge entwendeten die unbekannten Täter aus dem angegriffenen Kellerabteil ein Mountainbike im Wert von 3000,00 EUR und flüchteten ...

