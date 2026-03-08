LPI-J: Feuerteufel unterwegs
Weimar (ots)
Gleich drei Mülltonnenbrände beschäftigten die Berufsfeuerwehr Weimar sowie die Polizei im Laufe des Freitags. Zunächst brannten am Vormittag zwei Mülltonnen im Bereich der Weimarer Innenstadt - glücklicherweise ohne größeren Schaden zu verursachen. In der Nacht zum Samstag brannte anschließend ein Müllcontainer in Weimar West restlos ab. Die Verursacher der Brände blieben unbekannt. Es entstand entsprechender Sachschaden an den Mülltonnen.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell