Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebesgut wird zum Verhängnis

Apolda (ots)

In der Samstagnacht kontrollierten Polizeibeamte in der Ortslage Wickerstedt einen Pedelec Fahrer. Bei der Verkehrskontrolle fiel auf, dass das Pedelec modifiziert wurde und deutlich schneller als die erlaubten 25 km/h fuhr. Eine entsprechende Fahrerlaubnis konnte der 46-jährige Täter nicht vorweisen. Des Weiteren wurde bekannt, dass das Pedelec als gestohlen gemeldet wurde. Bei der anschließenden Personenkontrolle konnten noch Betäubungsmittel aufgefunden werden. Der freiwillige Drogentest verlief positiv, sodass eine fortfolgende Blutentnahme durchgeführt wurde. Das Pedelec wurde sichergestellt. Eine Anzeige wegen mehreren Verkehrsstraftaten erwartet den Beschuldigten nun.

